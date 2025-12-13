La visita de Lionel Messi a Calcuta, India, generó una enorme expectativa entre miles de aficionados que llenaron el Salt Lake Stadium. Sin embargo, la aparición del astro argentino se limitó a apenas 22 minutos, consistentes en un saludo rápido y una breve interacción, lo que dejó frustrados a los espectadores que habían pagado entradas costosas esperando una participación más activa del jugador.

La decepción de los fans escaló rápidamente, desencadenando disturbios en el estadio: la multitud lanzó objetos al campo, arrancó asientos e incluso invadió el terreno de juego.

Los aficionados protestaban por considerar el evento una estafa debido a las falsas expectativas generadas sobre su rol en el acto.

¿Cuál fue la acción de las autoridaded locales ante los disturbios y enojo de los aficionados?

La policía de Bengala Occidental detuvo al organizador principal tras una denuncia formal por mala gestión y confirmó que se ha exigido un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados por el caos del evento.

Las autoridades policiales informaron que el promotor fue arrestado tras registrarse una denuncia formal debido a los disturbios desatados en el Salt Lake Stadium, donde la multitud lanzó objetos al campo frustrada por la fugaz aparición del astro.

"Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera", detalló el director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar.

"El organizador está dando por escrito a los afectados que las entradas vendidas deben ser reembolsadas. Ahora la situación está bajo control y ya hemos detenido al organizador", aseguró.

La jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, pidió disculpas públicas tanto a Messi como a los aficionados, expresando su indignación por la organización deficiente y ordenando la formación de un comité de investigación.

Por su parte, el Gobierno central calificó el evento como un "saqueo", criticando los altos precios cobrados por un espectáculo tan breve y mal gestionado.