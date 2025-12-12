El anuncio de los partidos de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 ha desatado una fiebre por las entradas, especialmente para los 13 encuentros que se disputarán en México. Sin embargo, la frustración por los altos precios ha abierto la puerta a estafadores que ofrecen boletos falsos, promociones engañosas y supuestos "accesos garantizados" en sitios no oficiales.

Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026, ha salido al frente para alertar a los aficionados y aclarar el proceso legítimo de compra.

En un mensaje difundido en redes sociales acompañado de un video, Cuevas enfatizó la importancia de evitar riesgos de caer en lo engaños de supuestos vendedores.

¿Qué dijo Gabriela Cuevas sobre las estafas en venta de boletos para el Mundial 2026?

"Sabemos que muchas personas han expresado su frustración por los altos precios de los boletos para el Mundial 2026. Y también sabemos que, justamente por eso, han comenzado a aparecer páginas falsas, promociones engañosas y supuestos “accesos garantizados” que ponen en riesgo tu dinero y tus datos", escribió Gabriela Cuevas.

"Por eso compartimos esta información: porque nos preocupa tu seguridad y queremos ayudarte a evitar fraudes. En esta nueva etapa de venta, que funciona mediante un sorteo aleatorio, te explicamos cómo participar correctamente y cuáles son los canales válidos para hacerlo.

"Recuerda: el Gobierno de México no vende boletos ni recibe ingresos por las ventas de la FIFA. Infórmate bien, cuida tus datos y participa solo a través de los medios oficiales", escribió la representante en México para el Mundial 2026.

En el video, la funcionaria fue contundente al señalar que "Toda la responsabilidad sobre la venta de boletos, los precios, la definicion de los paquetes e incluso el uso de la plataforma de FIFA.com, corresponde únicamente a la FIFA".

Además, respondió directamente a las dudas más comunes: "¿dónde si comprar (boletos)? únicamente en FIFA.com/boletos, todos los días recibimos denuncias de muchísimas páginas apócrifas, de agencias de viajes, de tiendas, de grupos de facebook, de whatsapp, etc. no les crean, por favor, ve directo a la página de la FIFA".

"Quienes te digan que ya pueden revender boletos, también es falso, hoy, incluso la gente que ya pudo comprar boletos, no los tiene físicamente, entonces no te los pueden revender", sentenció.

Con la demanda en aumento, la recomendación es clara: paciencia, información oficial y cero confianza en terceros para disfrutar sin riesgos del histórico Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.