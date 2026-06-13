La selección de España ya se encuentra en Atlanta, ciudad donde afrontará el próximo lunes 15 de junio su debut en el Mundial frente a Cabo Verde, en un compromiso correspondiente al Grupo H.

El combinado europeo arribó este sábado a su hotel de concentración tras un trayecto terrestre de poco más de dos horas desde Chattanooga, Tennessee, sede que funciona como su campamento base durante la fase de grupos.

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La expedición española realizó el recorrido en autobús, bajo un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por patrullas y 14 motocicletas policiales que acompañaron el desplazamiento hasta la sede del encuentro.

Los 26 futbolistas, junto al cuerpo técnico y personal de apoyo, ya descansan en Atlanta antes de afrontar las últimas actividades previas al estreno.

Durante el domingo, España cumplirá con sus compromisos ante los medios de comunicación y llevará a cabo su entrenamiento final para encarar el primer duelo de la Copa del Mundo. El trabajo no tendrá lugar en el estadio del partido, una disposición establecida por FIFA para los equipos participantes.

La salida desde Chattanooga generó expectativa entre aficionados locales, quienes se reunieron en las inmediaciones del hotel de concentración para despedir a la selección. Aunque las medidas de seguridad limitaron el contacto cercano, decenas de seguidores intentaron observar a los jugadores desde distintos puntos del perímetro.

Entre los nombres más solicitados destacó Lamine Yamal, quien recibió la mayor ovación por parte de los presentes. El joven futbolista también llamó la atención por portar equipaje distinto al oficial de la selección, al utilizar accesorios de un patrocinador personal.

España afronta este inicio mundialista con plantel completo, luego de la recuperación física de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, quienes dejaron atrás molestias musculares y ya forman parte de la concentración sin restricciones.