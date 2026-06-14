En pleno festejo, Felix Nmecha abrazó efusivamente a Jamal Musiala. Ambos se dedicaron una sonrisa cómplice: el resultado fue goleada. Alemania tardó 12 años en reencontrarse con una victoria en un primer partido de la Fase de Grupos. El triunfo (7-1) le sonrió a la tetracampeona ante una selección de Curazao que —pese a la desigualdad futbolística— consagró su primera anotación en el torneo de la FIFA.

El “Die Mannschaft” tardó sólo seis minutos en abrir el marcador, obra del mediocampista Felix Nmecha después de rematar desde el centro del área gracias a una asistencia de Florian Wirtz. Este fue el primero de siete goles para que el resultado evocara al “Mineirazo” en las semifinales de Brasil 2014.

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Aún así, los caribeños tomaron provecho de la fragilidad defensiva que —por unos instantes— demostraron los alemanes en el primer capítulo del partido. Con ello, el mediocampista Livano Comenencia le concedió su primer gol mundialista (21') a Curazao en la historia de la Copa del Mundo.

El joven futbolista pegó un grito al aire. Y es que, desde antes de que rodara el balón, la escuadra sudamericana sintió la emoción a flor de piel cuando sonó su himno nacional en el Estadio de Houston. El equipo entero se juntó para celebrar aquella postal histórica… Hasta que el defensa Nico Schlotterbeck rompió el empate (38') y Alemania tomó el control total del partido.

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Un doblete de Kai Havertz (45'+5' y 88') —sumado a las anotaciones de Jamal Musiala (47'), Nathaniel Brown (68') y Deniz Undav (78')— sellaron la goleada que Alemania le propinó a Curazao en el Grupo E del Mundial de 2026.

Un paseo en el parque para una tetracampeona del mundo que carga sobre sus hombros con la obligación de dejar atrás las sombras de Rusia 2018 y Qatar 2022, donde quedó eliminada desde la Fase de Grupos.

El camino de Alemania continuará ante Costa de Marfil. Mientras que, por su parte, Curazao enfrentará a Ecuador en su segundo partido de la justa mundialista.