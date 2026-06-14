Suecia y Túnez desatan ambiente mundialista en Monterrey

Cuarenta años después de su primera experiencia mundialista, Monterrey vuelve a ser sede del torneo de selecciones más importante del planeta. Este domingo, la ciudad albergará el encuentro entre Suecia y Túnez, uno de los partidos más atractivos de la jornada 4 de la Copa del Mundo 2026.

Desde las primeras horas del día, el ambiente futbolero comenzó a sentirse en distintos puntos de la ciudad. La Macroplaza y el Barrio Antiguo recibieron a decenas de aficionados extranjeros que aprovecharon la mañana para recorrer algunos de los sitios más emblemáticos de la capital regiomontana.

Los seguidores de Suecia fueron los más numerosos y visibles. Con sus tradicionales playeras amarillas, caminaron por las calles del centro, visitaron restaurantes, desayunaron en la zona y realizaron compras en el corredor artesanal, donde encontraron recuerdos de su paso por Monterrey.

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La expectativa por el partido creció con el paso de las horas. Aunque faltaba gran parte de la jornada para el silbatazo inicial, la fiebre mundialista ya se hacía presente entre visitantes y habitantes que compartían espacios y experiencias en el corazón de la ciudad.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió en Barrio Antiguo, donde aficionados suecos y tunecinos improvisaron una reta de dominadas. La actividad despertó el interés de turistas y locales, quienes se acercaron para observar y participar en el ambiente previo al encuentro.

La afición tunecina también aportó color a la jornada. Aunque en menor cantidad, varios seguidores africanos recorrieron la zona turística, se tomaron fotografías y disfrutaron de los atractivos de Monterrey antes de dirigirse a los eventos relacionados con el torneo.

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Conforme avance la tarde, gran parte de esta actividad se trasladará al Fan Fest en Parque Fundidora donde disfrutarán de otros partidos. Posteriormente, miles de aficionados emprenderán el camino hacia el estadio para presenciar el duelo entre Suecia y Túnez, programado para cerrar la actividad del día.

Monterrey luce preparado para recibir a visitantes de todo el mundo. La ciudad vive nuevamente una fiesta internacional y se alista para albergar no solo este encuentro, sino también los demás compromisos que forman parte del Mundial 2026.