La selección de Haití, escribió un nuevo capítulo en su historia al conseguir el boleto para el Mundial de 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Luego de su única participación en Alemania Federal 1974, el país había esperado más de medio siglo para volver a vivir la emoción de estar entre las mejores selecciones del planeta.

La clasificación llegó tras un triunfo clave por (2-0) frente a Nicaragua en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, resultado que selló su regreso al torneo más prestigioso y desató la locura en las calles.

Este logro es aún más significativo porque Haití debió enfrentar grandes desafíos fuera de la cancha. Debido a la situación política y social en la isla, el equipo jugó sus partidos como local en terreno neutral, demostrando una resiliencia admirable. Bajo la dirección del técnico francés Sébastien Migné, los jugadores mostraron disciplina y carácter, convirtiéndose en símbolo de esperanza para millones de haitianos.

SU MAYOR FIGURA PARA LA COPA DEL MUNDO DE 2026

Jean-Ricner Bellegarde se ha consolidado como una de las figuras más representativas de la selección de Haití y del Wolverhampton Wanderers en la Premier League.

Su estilo de juego combina intensidad, visión táctica y capacidad para distribuir el balón en el mediocampo, lo que lo convierte en un referente tanto en su club como en el combinado.

Bellegarde, nacido en Colombes en 1998, inició su carrera en el RC Lens y posteriormente brilló en el Strasbourg antes de dar el salto a Inglaterra en 2023.

Con Haití, debutó en 2025 y rápidamente se transformó en líder dentro de un equipo que busca trascender en la Copa del Mundo de 2026

