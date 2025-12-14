Dentro de todas las emociones que trae consigo la Final del Apertura 2025 de la Liga MX entre Toluca y Tigres, hay detalles interesantes que van más allá del resultado y de la acción dentro del rectángulo verde.

Ambos clubes cuentan con plantillas envidiables dentro del futbol mexicano, se podría decir que ninguna sale del top 5 de todo el circuito, y esa es parte importante del éxito reciente de los dos. Pero ¿Quién de los dos aporta más jugadores a la Selección Mexicana?

Lee también Copa del Mundo: Todos los partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026 con fecha y sede exacta

¿Quién tiene más seleccionados nacionales entre Tigres y Toluca?

Iniciando por el cuadro que dirige Antonio Mohamed, que cuenta con estos jugadores dentro de las convocatorias del Tri: Alexis Vega, Marcel Ruiz y Jesús Gallardo. Jesús 'Canelo' Angulo, ha tenido también experiencia con el cuadro nacional, aunque hoy en día no es un integrante recurrente.

Gilberto Mora junto a Marcel Ruiz y Alexis Vega Foto: Imago7

Del lado de los felinos regios, Diego Laínez es el único futbolista que actualmente asiste frecuentemente a las convocatorias de Javier Aguirre. Sin embargo; cuentan con un par que han tenido pasado Tricolor: Javier Aquino y Uriel Antuna. José Purata ha tenido breves intervenciones.

Diego Lainez intenta generar peligro en el partido entre México y Uruguay. FOTO: Imago7

Por ende, los Diablos Rojos son quien al día de la fecha aporta más integrantes a la Selección Mexicana, con tres. Además, todo pinta para que la tercia asista al Mundial, ya que han sido muy requeridos por el Vasco en este último periodo.

Lee también Mundial 2026: ¿Cuáles serán los partidos con los que se inaugurará el torneo en cada país sede?