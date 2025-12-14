La edición de 2026 de la Copa del Mundo en Norteamérica, marcará un precedente en la historia del torneo, pues además de los tres países anfitriones, se jugará también por primera vez con 48 selecciones.
Esta iniciativa de la FIFA se traduce inevitablemente en más partidos. E incluso, el organismo anunció hace un par de semanas que el Mundial tendrá tres ceremonias de inauguración.
A continuación, te presentamos el calendario completo de la Fase de Grupos del torneo internacional, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.
Todos los partidos de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo
Jueves 11 de junio
- México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
- República de Corea vs Dinamarca, República de Macedonia del Norte, Irlanda o Chequia - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes 12 de junio 2026
- Estados Unidos vs Paraguay – Grupo D - Los Ángeles Stadium
- Canadá vs Gales, Bosnia y Herzegobina, Italia e Irlanda del Norte- Grupo B
Sábado 13 de junio 2026
- Brasil vs Marruecos – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- Haití vs Escocia – Grupo C - Boston Stadium
- Qatar vs Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
Domingo 14 de junio 2026
- Alemania vs Curazao – Grupo E - Houston Stadium
- Costa de Marfil vs Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium
- Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium
- Ucrania, Suecia, Polonia o Abania vs Túnez - Grupo F
Lunes 15 de junio 2026
- España vs Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium
- Arabia Saudí vs Uruguay – Miami Stadium
- Bélgica vs Egipto – Grupo G - Seattle Stadium
- República Islámica de Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G - Los Ángeles Stadium
Martes 16 de junio 2026
- Francia vs Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium
- Repechaje Intercontinental 2 vs Noruega – Grupo I - Boston Stadium
- Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
- Austria vs Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles 17 de junio 2026
- Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium
- Portugal vs Repechaje Intercontinental 1 – Grupo K - Houston Stadium
- Colombia vs Uzbekistán - Grupo K - Ciudad de México
- Ghana vs Panamá - Grupo L - Toronto Stadium
Jueves 18 de junio 2026
- Repechaje UEFA D vs Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium
- Suiza vs Repechaje UEFA A – Grupo B - Los Ángeles Stadium
- México vs República de Corea - Guadalajara
- Canadá vs Qatar - Grupo E - Vancouver
Viernes 19 de junio 2026
- Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
- Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
- Repechaje UEFA C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
- Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium
Sábado 20 de junio 2026
- Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium
- Países Bajos vs. Repechaje UEFA B – Grupo F - Houston Stadium
- Japón vs Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey
- Alemania vs Costa de Marfil - Grupo E - Toronto Stadium
Domingo 21 de junio 2026
- España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium
- Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium
- Bélgica vs República Islámica de Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium
- Nueva Zelanda vs Egipto - Grupo G - Vancouver
Lunes 22 de junio 2026
- Francia vs Repechaje Intercontinental – Grupo I - Philadelphia Stadium
- Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- Argentina vs Austria – Grupo J - Dallas Stadium
- Jordania vs Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Martes 23 de junio 2026
- Inglaterra vs Ghana – Grupo L - Boston Stadium
- Portugal vs Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium
- Colombia vs Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo - Grupo K - Estadio Guadalajara
- Panamá vs Croacia - Grupo L - Toronto
Miércoles 24 de junio 2026
- Escocia vs Brasil – Grupo C - Miami Stadium
- Marruecos vs Haití – Grupo C - Atlanta Stadium
- Repechaje UEFA A vs Qatar – Grupo B - Seattle Stadium
- Suiza vs Canadá - Grupo B - Vancouver
- Sudáfrica vs República de Corea - Grupo A - Estadio Monterrey
- México vs Dinamarca, República de Macedonia del Norte , Irlanda o Chequia - Grupo A - Estadio Ciudad de México
Jueves 25 de junio 2026
- Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E - Philadelphia Stadium
- Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium
- Japón vs Repechaje UEFA B – Grupo F - Dallas Stadium
- Túnez vs Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium
- Repechaje UEFA C vs Estados Unidos – Grupo D - Los Ángeles Stadium
- Paraguay vs Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes 26 de junio 2026
- Noruega vs Francia – Grupo I - Boston Stadium
- Egipto vs República Islámica de Irán – Grupo G - Seattle Stadium
- Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H - Houston Stadium
- Nueva Zelanda vs Bélgica - Grupo G - Vancouver
- Uruguay vs España - Grupo H - Guadalajara
- Senegal vs Repechaje Intercontinental B - Grupo I - Toronto Stadium
Sábado 27 de junio 2026
- Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
- Croacia vs Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium
- Argelia vs Austria – Grupo J - Kansas City Stadium
- Jordania vs Argentina – Grupo J - Dallas Stadium
- Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium
- Repechaje Intercontinental 1 vs Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium.
