La edición de 2026 de la Copa del Mundo en Norteamérica, marcará un precedente en la historia del torneo, pues además de los tres países anfitriones, se jugará también por primera vez con 48 selecciones.

Esta iniciativa de la FIFA se traduce inevitablemente en más partidos. E incluso, el organismo anunció hace un par de semanas que el Mundial tendrá tres ceremonias de inauguración.

A continuación, te presentamos el calendario completo de la Fase de Grupos del torneo internacional, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Maple, Zayu y Clutch serán las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 | FOTO: FIFA

Todos los partidos de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo

Jueves 11 de junio

México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México República de Corea vs Dinamarca, República de Macedonia del Norte, Irlanda o Chequia - Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes 12 de junio 2026

Estados Unidos vs Paraguay – Grupo D - Los Ángeles Stadium

Canadá vs Gales, Bosnia y Herzegobina, Italia e Irlanda del Norte- Grupo B

Sábado 13 de junio 2026

Brasil vs Marruecos – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Haití vs Escocia – Grupo C - Boston Stadium

Qatar vs Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

Domingo 14 de junio 2026

Alemania vs Curazao – Grupo E - Houston Stadium

Costa de Marfil vs Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium

Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium

Ucrania, Suecia, Polonia o Abania vs Túnez - Grupo F

Lunes 15 de junio 2026

España vs Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium

Arabia Saudí vs Uruguay – Miami Stadium

Bélgica vs Egipto – Grupo G - Seattle Stadium

República Islámica de Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G - Los Ángeles Stadium

Martes 16 de junio 2026

Francia vs Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

Repechaje Intercontinental 2 vs Noruega – Grupo I - Boston Stadium

Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

Austria vs Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles 17 de junio 2026

Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium

Portugal vs Repechaje Intercontinental 1 – Grupo K - Houston Stadium

Colombia vs Uzbekistán - Grupo K - Ciudad de México

Ghana vs Panamá - Grupo L - Toronto Stadium

Jueves 18 de junio 2026

Repechaje UEFA D vs Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium

Suiza vs Repechaje UEFA A – Grupo B - Los Ángeles Stadium

México vs República de Corea - Guadalajara

vs República de Corea - Guadalajara Canadá vs Qatar - Grupo E - Vancouver

Viernes 19 de junio 2026

Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

Repechaje UEFA C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium

Sábado 20 de junio 2026

Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium

Países Bajos vs. Repechaje UEFA B – Grupo F - Houston Stadium

Japón vs Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey

Alemania vs Costa de Marfil - Grupo E - Toronto Stadium

Domingo 21 de junio 2026

España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium

Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium

Bélgica vs República Islámica de Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium

Nueva Zelanda vs Egipto - Grupo G - Vancouver

Lunes 22 de junio 2026

Francia vs Repechaje Intercontinental – Grupo I - Philadelphia Stadium

Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Argentina vs Austria – Grupo J - Dallas Stadium

Jordania vs Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes 23 de junio 2026

Inglaterra vs Ghana – Grupo L - Boston Stadium

Portugal vs Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium

Colombia vs Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo - Grupo K - Estadio Guadalajara

Panamá vs Croacia - Grupo L - Toronto

Miércoles 24 de junio 2026

Escocia vs Brasil – Grupo C - Miami Stadium

Marruecos vs Haití – Grupo C - Atlanta Stadium

Repechaje UEFA A vs Qatar – Grupo B - Seattle Stadium

Suiza vs Canadá - Grupo B - Vancouver

Sudáfrica vs República de Corea - Grupo A - Estadio Monterrey

México vs Dinamarca, República de Macedonia del Norte , Irlanda o Chequia - Grupo A - Estadio Ciudad de México

Jueves 25 de junio 2026

Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E - Philadelphia Stadium

Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

Japón vs Repechaje UEFA B – Grupo F - Dallas Stadium

Túnez vs Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium

Repechaje UEFA C vs Estados Unidos – Grupo D - Los Ángeles Stadium

Paraguay vs Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes 26 de junio 2026

Noruega vs Francia – Grupo I - Boston Stadium

Egipto vs República Islámica de Irán – Grupo G - Seattle Stadium

Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H - Houston Stadium

Nueva Zelanda vs Bélgica - Grupo G - Vancouver

Uruguay vs España - Grupo H - Guadalajara

Senegal vs Repechaje Intercontinental B - Grupo I - Toronto Stadium

Sábado 27 de junio 2026

Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

Croacia vs Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium

Argelia vs Austria – Grupo J - Kansas City Stadium

Jordania vs Argentina – Grupo J - Dallas Stadium

Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium

Repechaje Intercontinental 1 vs Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium.

