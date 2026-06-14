La selección iraní de futbol aterrizó este domingo por la tarde en Los Ángeles, en la víspera de su debut contra Nueva Zelanda en el Mundial 2026, un partido marcado inevitablemente por el contexto geopolítico y la guerra en Oriente Medio.

Desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques contra Irán y empezó el conflicto bélico, la duda se instaló sobre si la selección del país persa haría el viaje al territorio de su enemigo.

Estados Unidos rechazó conceder visados a una quincena de integrantes de la delegación, directivos y otros responsables, e Irán decidió cambiar su campamento base durante el torneo, optando por Tijuana (México) en vez de por su primera opción, Tucson (Arizona, Estados Unidos).

Selección de Irán en entrenamiento, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: @teammellifootball en Instagram

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Pero la selección iraní llegó finalmente a suelo estadounidense este domingo a bordo de un vuelo que aterrizó poco después de las 13H00 locales (20H00 GMT), según un periodista de la AFP. Su avión había despegado unos cuarenta minutos antes de Tijuana.

La selección iraní estaba obligada reglamentariamente por la FIFA a llegar como muy tarde el domingo a Los Ángeles, con el fin de cumplir con sus obligaciones mediáticas. Hay prevista una rueda de prensa a las 15H45 (22H45 GMT) en el SoFi Stadium, donde el lunes se disputará el partido contra Nueva Zelanda.

Empezar en esta Copa del Mundo en "Tehrangeles" -uno de los sobrenombres de Los Ángeles por la importancia de la comunidad iraní- podría parecer una ventaja, pero una parte de la diáspora considera a esta selección un instrumento de propaganda de la República Islámica.

La megalópolis californiana fue escenario de importantes manifestaciones a principios de este año para denunciar la represión contra un movimiento popular en Irán que provocó miles de muertos.