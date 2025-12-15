Toluca levantó su título número 12 en la Liga MX, al derrotar en un dramático partido en la tanda de penaltis a Tigres, y dejó para la memoria de los aficionados una de las finales más cardiacas.

Al finalizar la prolongada serie y entre todo el júbilo por el campeonato, el técnico de los Diablos, Antonio Mohamed, se encargó de mandarle un recado a Christian Martinoli, y sobre todo a David Faitelson.

Lee también Martinoli y el 'Doctor' García le meten presión a México de cara al Mundial: "Le toco el grupo más fácil en su historia"

¿Qué le dijo el 'Turco' Mohamed a David Faitelson?

En un video que tomó fuerza en redes sociales, donde Mohamed es cuestionado "¿Turco, qué mensaje le das a Martinoli luego del bicampeonato?", a lo que el técnico respondió haciendo un "2" con sus dedos.

De inmediato, continuó: "Nunca hay que hablar antes, hay mucha prensa que habla antes. Ese gordo de Faitelson dijo cosas antes del partido. Ahora lo voy a ir a buscar".

Y lo cumplió. Pues ya afuera de la cancha, también se hicieron virales un par de videos que muestran al Turco y a Faitelson cara a cara, en lo que parece una discusión por los gestos faciales del entrenador cinco veces campeón del futbol mexicano.

Además de ese enfrentamiento con David Faitelson, Mohamed también sostuvo una discusión con Mauricio Ymay, otro de los conductores estelares de la cadena, lo que provocó una gran cantidad de comentarios en plataformas digitales.

🔥 ¡SE CALENTARON LOS ÁNIMOS!



🫨 Antonio Mohamed tuvo encontronazo con conductor de TUDN durante los festejos del bicampeonato de Toluca.



📹 @JLMercadoM pic.twitter.com/v4Ei9FdVKz — POSTA Deportes (@POSTADeportes) December 15, 2025

Antonio Mohamed se ha consolidado como uno de los estrategas más influyentes de la Liga MX, no solo por la cantidad de títulos que ha levantado, sino por su capacidad de transformar equipos en proyectos competitivos y ganadores.

Lee también Juan Pablo Vigón golpeó a Franco Romero luego de que este le gritara el título de Toluca en la cara