Además de por la extensa y agónica tanda de penaltis, la Final del Apertura 2025 entre Tigres y Toluca quedará marcada por la bronca de Antonio Mohamed con David Faitelson.

Y es que ambos personajes ya arremetieron entre si. El entrenador del Toluca aseveró inmediatamente después del título que: "Ese gordo (Faitelson) habló de más antes del partido. Nunca es bueno hablar antes".

Incluso después, ya fuera del terreno del juego, los videos del encontronazo entre el Turco y Faitelson tomaron mucha fuerza en redes sociales, donde se podía notar al técnico argentino muy molesto.

🔥 ¡SE CALENTARON LOS ÁNIMOS!



🫨 Antonio Mohamed tuvo encontronazo con conductor de TUDN durante los festejos del bicampeonato de Toluca.



📹 @JLMercadoM pic.twitter.com/v4Ei9FdVKz — POSTA Deportes (@POSTADeportes) December 15, 2025

Y la cosa no quedó ahí, después, Faitelson le respondió en su cuenta de X con dos publicaciones donde contaba lo sucedido y aseguraba que Mohamed era un "majadero, altanero y mal educado".

Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral…

Lo hizo con su decisión de “castigar” a Hugo González y lo vuelve a hacer, cuando con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy “una… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 15, 2025

¿Qué dijo David Faitelson sobre su pelea con Antonio Mohamed?

Cuando se pensaba que quizá la polémica terminaba, el periodista de Televisa volvió a echarle gasolina al fuego y publicó un video donde se ve a sus compañeros de TUDN junto al DT del Toluca al terminar el partido donde recién había salido campeón por quinta vez en su carrera.

En el fragmento se escucha al Turco decir: "Faitelson es una mierda. Habló de mi ética y de mi moral antes de la transmisión porque hice un cambio de arquero. Que baje y me lo venga a decir acá, a ver si tiene huevos".

El video fue acompañado por un mensaje corto por parte del comunicador: "El entrenador del equipo campeón del futbol mexicano...", escribió.

El entrenador del equipo campeón del futbol mexicano… pic.twitter.com/6nwxsHZqSz — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 15, 2025

