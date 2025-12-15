Además de por la extensa y agónica tanda de penaltis, la Final del Apertura 2025 entre Tigres y Toluca quedará marcada por la bronca de Antonio Mohamed con David Faitelson.

Y es que ambos personajes ya arremetieron entre si. El entrenador del Toluca aseveró inmediatamente después del título que: "Ese gordo (Faitelson) habló de más antes del partido. Nunca es bueno hablar antes".

Incluso después, ya fuera del terreno del juego, los videos del encontronazo entre el Turco y Faitelson tomaron mucha fuerza en redes sociales, donde se podía notar al técnico argentino muy molesto.

Lee también

Y la cosa no quedó ahí, después, Faitelson le respondió en su cuenta de X con dos publicaciones donde contaba lo sucedido y aseguraba que Mohamed era un "majadero, altanero y mal educado".

¿Qué dijo David Faitelson sobre su pelea con Antonio Mohamed?

Cuando se pensaba que quizá la polémica terminaba, el periodista de Televisa volvió a echarle gasolina al fuego y publicó un video donde se ve a sus compañeros de TUDN junto al DT del Toluca al terminar el partido donde recién había salido campeón por quinta vez en su carrera.

En el fragmento se escucha al Turco decir: "Faitelson es una mierda. Habló de mi ética y de mi moral antes de la transmisión porque hice un cambio de arquero. Que baje y me lo venga a decir acá, a ver si tiene huevos".

El video fue acompañado por un mensaje corto por parte del comunicador: "El entrenador del equipo campeón del futbol mexicano...", escribió.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Juan Pablo Vigón golpeó a Franco Romero luego de que este le gritara el título de Toluca en la cara

Lo viral

Juan Pablo Vigón golpeó a Franco Romero luego de que este le gritara el título de Toluca en la cara
André-Pierre Gignac es golpeado por aficionado de Toluca en la Final de la Liga MX

Lo viral

André-Pierre Gignac es golpeado por aficionado de Toluca en la Final de la Liga MX