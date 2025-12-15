Los dos entrenadores más importantes del futbol regiomontano,, fueron elegidos para ser los directores técnicos de los jugadores mexicanos que enfrentará a las estrellas de FIFA en la segunda edición del Juego de Leyendas en Monterrey.

Ambos fueron los encargados de guiar a Rayados y Tigres respectivamente en sus épocas doradas, y ahora les tocará dirigir a jugadores históricos de México para vencer a las estrellas internacionales en el evento que realiza el Comité Organizador de Monterrey previo al Mundial 2026.

Entre los dos suman más de 16 títulos y ambos dirigieron al Tri. Al frente del Monterrey, Vuce ganó 2 títulos de Liga MX, 1 Interliga y 3 Ligas de Campeones de Concacaf. Por su parte, Ferretti conquistó 5 Ligas MX, 1 Copa MX, 3 Campeón de Campeones y 1 Liga de Campeones de Concacaf como entrenador de Tigres.

JUGADORES CONFIRMADOS PARA EL JUEGO DE LEYENDAS 2026 EN MONTERREY

  • Cafú: el histórico lateral derecho campeón del mundo con Brasil estará en Monterrey.
  • Carles Puyol: el mítico defensor campeón del mundo con España vuelve a la Sultana del Norte.
  • Alessandro Del Piero: el campeón del mundo con Italia también repite presencia en Monterrey.
  • Pepe: el defensor portugués, exReal Madrid, también jugará en el Gigante de Acero.
  • Jared Borgetti
  • Luis 'Matador' Hernández
  • Miguel Layún
  • Andrés Guardado

¿CUÁNDO ES EL JUEGO DE LEYENDAS 2026 EN MONTERREY?

  • Día: 17 de enero del 2026
  • Hora: 19:00 horas
  • Dónde: Estadio BBVA, Monterrey

