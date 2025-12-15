Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial 2026 y los aficionados van conociendo más detalles del torneo de naciones más importante.

Ya se conocen los grupos de cada país, los horarios, días y estadios donde se jugarán los 104 partidos del Mundial, incluso la gran mayoría ya sabe cómo serán los uniformes de cada selección.

Durante el sorteo de la fase de grupos, también se presentó el trofeo que se entregará al mejor jugador de cada partido al terminar cada encuentro.

Uno de los máximos ganadores de este reconocimiento es Lionel Messi, que lo ganó en 11 ocasiones. El trofeo, patrocinado por la cerveza oficial de la Copa del Mundo, fue diseñado por Víctor Solomon, encargado de rediseñar también el trofeo de campeón de la NBA.

El trofeo, que se entregará al jugador que elija la afición mediante una votación, tiene una inserción roja compuesta por 104 piezas de cristal facetado en honor al número de partidos y una base conformada por tres capas gracias a los tres anfitriones México, Estados Unidos y Canadá.

