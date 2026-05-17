La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya comenzó y Norteamérica se alista para una edición sin precedentes. Por primera vez en la historia, tres países compartirán la organización de la Copa del Mundo, con México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones de un torneo que arrancará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio.

La justa mundialista tendrá un total de 104 partidos, cifra récord dentro del certamen, aunque la distribución de encuentros favorecerá ampliamente a Estados Unidos, nación que albergará 78 compromisos, incluida la gran final. Por su parte, México y Canadá recibirán 13 juegos cada uno.

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En territorio mexicano, tres de las ciudades más representativas del país tendrán actividad mundialista: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La capital del país será protagonista desde el inicio, pues el partido inaugural enfrentará a la Selección Mexicana contra Sudáfrica en el Estadio Banorte, el próximo 11 de junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Los inmuebles elegidos para recibir partidos en México serán el Estadio Banorte, en la Ciudad de México; el Estadio Akron, en Guadalajara; y el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, mismos que por motivos de lineamientos de FIFA cambiarán su nombre durante la justa.

Canadá apostó por dos sedes para el certamen: Vancouver y Toronto. El BC Place, ubicado en la costa oeste canadiense, y el BMO Field, en territorio ontariano, formarán parte del calendario mundialista.

En el caso de Estados Unidos, la extensa lista de sedes incluye importantes ciudades deportivas como Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Entre los estadios más destacados aparecen el MetLife Stadium, destinado a uno de los partidos de mayor relevancia; el SoFi Stadium de Los Ángeles; el Hard Rock Stadium de Miami; el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el AT&T Stadium de Dallas.

Con estadios de gran capacidad y ciudades acostumbradas a eventos internacionales, el Mundial 2026 promete una experiencia histórica para millones de aficionados del futbol.