La confianza de la selección de Colombia en Kevin Mier permanece intacta. El arquero de Cruz Azul apareció dentro de la prelista de 55 futbolistas que presentó el técnico Néstor Lorenzo rumbo al Mundial de 2026, una decisión que llega en medio de las críticas hacia el guardameta por sus recientes actuaciones en la Liga MX.

Durante una conferencia de prensa, el estratega colombiano dio a conocer los nombres que aún tienen posibilidades de formar parte de la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo, certamen que tendrá sede en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

De ese amplio grupo, Lorenzo elegirá a los 26 jugadores que representarán a Colombia en la máxima justa internacional.

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Entre los futbolistas contemplados destacan dos elementos de Cruz Azul: Kevin Mier y Willer Ditta, quienes además disputan la Final del Clausura 2026 ante Pumas.

La presencia del arquero ha llamado especialmente la atención debido al momento que atraviesa bajo los tres postes.

Desde la fractura que sufrió tras un fuerte golpe recibido de Coco Carrasquilla, futbolista de Pumas, el nivel de seguridad de Mier ha generado dudas.

El guardameta ha quedado bajo la lupa después de errores que pesaron en partidos decisivos con La Máquina.

La inclusión del colombiano ocurrió apenas un día después de la Semifinal de ida frente a Chivas, encuentro que terminó con empate 2-2. En ese compromiso, Mier dejó un rebote tras un disparo de Ricardo Marín, situación que terminó en el gol de Santiago Sandoval.

Ese episodio se sumó a otras acciones que provocaron críticas hacia el portero.

Pese a los cuestionamientos, Néstor Lorenzo decidió mantener a Kevin Mier dentro de las opciones para defender el arco colombiano. El guardameta competirá por un lugar junto a nombres de experiencia como David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero, Mosquera Marmolejo y Aldair Quintana.

Además de Mier, otros futbolistas de la Liga MX también aparecieron en la prelista, como Álvaro Angulo, de Pumas; Cristian Borja, del América; y el defensor cementero Willer Ditta. Sin embargo, la atención se centra en Kevin Mier, quien aún cuenta con el respaldo del técnico pese a la presión que enfrenta.