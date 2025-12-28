Dentro de la crónica deportiva, pocos son los nombres que se han ganado a pulso un lugar en la preferencia de los aficionados, independientemente del deporte que narren.

Comentaristas como Antonio de Valdés, José Ramón Fernández, Enrique Bermúdez y Raúl Orvañanos, son ejemplos de narradores que se han convertido en íconos de los micrófonos deportivos; sin embargo, la popularidad de la que hoy gozan no ha sido una casualidad, pues en sus inicios tuvieron que 'picar piedra' y aprender a base de tropezones.

Así como le sucedió al hoy comentarista de FOX, Raúl Orvañanos, quien en sus inicios como cronista sufrió algunos reveses.

¿Cómo llegó Raúl Orvañanos a la crónica deportiva?

Antes de iniciar su carrera ante las cámaras y las narraciones del futbol, Raúl se desarrolló como portero en equipos de la época de oro del futbol mexicano, como los fueron el Atlante, el Zacatepec y el Atlético Español.

Luego de desempeñarse debajo de los tres palos, Orvañanos decidió retirarse como jugador activo en 1973, para dar el salto a los medios comunicación. Inició como reporteo del Canal 13 de la cadena Imevisión, junto a José Ramón Fernández.

En esa etapa tuvo la oportunidad de hacer la cobertura de Mundiales de futbol como lo fueron las ediciones de España 1982, México 1986 e Italia 1990.

Posteriormente, ya consolidado como comentarista, cambió de colores y micrófonos al integrarse al equipo de deportes de Televisa, donde fue una pieza clave en los programas de La Jugada.

Al concluir su etapa en la empresa de Emilio Azcárraga, Orvañanos emigró a Fox Sports, donde su voz se convirtió en uno de los referentes de la cadena deportiva. Pero fue en junio de 2025 cuando anunció su salida.

Actualmente, Raúl narra partidos y da sus opiniones a través de la empresa FOX (Tubi y Caliente TV), además de su labor radiofónica en Grupo Fórmula, donde colabora desde 1997.

¿Por qué motivo casi fue despedido Raúl Orvañanos?

En sus inicios como comentarista estuvo muy cerca de que su carrera fuera truncada de manera tajante, de un día para otro; ya que su jefe de ese entonces recibió la orden de que lo despidieran.

Y es que el propio Raúl ha llegado a confesar que "no era malo, era malísimo" para la conducción deportiva, y su falta de ritmo fue la causa de que llegaran a considerar el darle las gracias, a pesar de su basta expriencia como futbolista profesional.

Durante una charla en el canal de Carlos Alazraki: 'Atypical Te Ve', ambos personajes narran cómo sucedió dicha anécdota; ya que, curiosamente, el publicista era el jefe que recibió la orden en Imevisión de que corrieran a Orvañanos.

"Lo oyen narrar el primer tiempo a Raúl, que no tenía ni la más remota idea", inicia Alazraki.

"Yo mismo me daba pena", remata Raúl Orvañanos.

"Mi jefe, el Vicepresidente de Imevisión, y me dice: 'lo corres mañana'", añadió el también productor y empresario.

"El problema no era la hablada, sino el ritmo, por eso siempre digo que no era malo, era malísimo", recordó entre risas Orvañanos.

Al final, Carlos Alazraki intercedió para que el exguardameta no fuera despedido, pero no sin antes recomendarle que se metiera a un curso de dicción. "No iba a dejar que lo corrieran, no porque me cayera bien, sino porque no había otro", agregó el comunicador a manera de broma.