A solo semanas del arranque del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el club Monterrey sorprendió a la afición y al entorno del futbol mexicano con un comunicado médico sobre uno de sus jugadores clave.

El equipo regiomontano informó que un elemento extranjero presenta una afección que lo mantendrá alejado de las canchas durante la parte actual de la pretemporada, generando preocupación por su disponibilidad en el debut oficial.

La noticia impactó especialmente porque llega en un momento de preparación intensa, con Rayados buscando reforzar su plantilla tras la salida de figuras como Sergio Ramos y sin anuncios de fichajes estelares hasta el momento.

¿Quién es el jugador que será baja durante los próximos siete días?

Se trata del futbolista argentino Lucas Ocampos, quien sufrió parálisis facial de hemicara izquierda, de probable etiología viral.

Ante esta situación el conjunto regiomontano dio a conocer información sobre el estado de salud del jugador.

"El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral. Ocampos fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica", compartió el equipo.

"El jugador estará en reposo durante siete días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada", se lee en el breve comunicado de Rayados.

Rayados debutará en el Clausura 2026 el sábado 10 de enero en el Estadio BBVA ante Toluca, el bicampeón vigente, en un duelo que promete ser exigente desde la Jornada 1.