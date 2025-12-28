La escuadra de Tigres Femenil vive momentos de pura celebración. Tras conquistar el título del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, derrotando al América en la final, el equipo regiomontano no solo sumó su séptima estrella, consolidándose como el más ganador en la historia del futbol femenil mexicano, sino que ahora enfrenta una alegre noticia en su interior.

El romance que ya era conocido en el entorno del futbol mexicano ha dado un paso definitivo. Dos jugadoras clave del plantel felino han decidido unir sus vidas en matrimonio, gritando a los cuatro vientos su amor tras meses de relación pública.

¿Quiénes son las jugadoras de Tigres Femenil que llegarán al altar?

Se trata de la delantera Alison González, de 23 años, quien entregó el anillo de compromiso a su pareja, la portera Cecilia Santiago, de 31 años.

La goleadora mexicana compartió el momento en sus redes sociales, acompañándolo de un emotivo mensaje y un video que captura la propuesta.

"Muchísimas cosas ocurren a lo largo de la vida, pero son pocas las que realmente logran quedarse grabadas en el corazón, esas que tocan el alma y jamás se olvidan", escribió la jugadora junto a varias imágenes donde se aprecia que entrega el anillo a la cancerbera.

"Y, entre todas esas cosas, lo único que realmente quiero es quedarme contigo, no solo en esta vida, sino en todas las que nos toque vivir. Porque lo que compartimos trasciende el tiempo, y cada momento contigo se queda eterno", añadió Alison.

Fotos de ambas felices completaron la publicación, que rápidamente se llenó de felicitaciones de compañeras como Greta Espinoza, Lizbeth Ovalle, Belén Cruz, Jana Gutiérrez y Sabrina Enciso, además de exjugadoras como Mariangela Medina.