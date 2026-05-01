La participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de 1994 permanece como uno de los capítulos más intensos en la historia del futbol nacional.

Bajo el mando de Miguel Mejía Barón, el combinado tricolor logró superar una fase de grupos exigente que compartió con selecciones de alto nivel como Italia, Irlanda y Noruega.

Tras un inicio complicado con derrota ante Noruega, México recompuso el camino con un triunfo frente a Irlanda gracias a la contundencia de Luis García.

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Posteriormente, el empate ante Italia aseguró el pase a los octavos de final como líder de grupo, un logro que alimentó la ilusión de trascender en el torneo. Sin embargo, el destino cruzó al Tri con una de las selecciones más peligrosas de aquella justa: Bulgaria.

El enfrentamiento ante la Selección de Bulgaria quedó marcado por la figura de Hristo Stoichkov, quien desde los primeros minutos impuso condiciones en el terreno de juego.

¿Cómo fue el gol de Stoichkov a Jorge Campos?

Apenas al minuto 6, el delantero abrió el marcador con un potente disparo que dejó sin opciones a Jorge Campos, en una jugada que evidenció su capacidad y determinación.

México logró reaccionar con el empate desde el punto penal por conducto de Alberto García Aspe, pero el partido mantuvo una tensión constante.

Stoichkov no solo destacó por su anotación, también por su liderazgo ofensivo, que obligó al conjunto mexicano a modificar su planteamiento. El encuentro concluyó 1-1 tras el tiempo reglamentario y la prórroga, pero en la tanda de penales Bulgaria selló su clasificación con un 3-1, en una de las eliminaciones más dolorosas para el equipo nacional.

¿Cómo se preparó Hristo Stoichkov para vencer a Jorge Campos?

A más de tres décadas de aquel duelo, Stoichkov reveló el secreto detrás de su gol en un encuentro con Campos durante el 76 Congreso de la FIFA en Vancouver. El ex delantero explicó el análisis que realizó previo al partido.

"Te di chance, porque si esa pelota me da en la cara, me manda al hospital", dijo previamiente Campos en su tono bromista.

"Este fue un bombazo, pero ¿sabes qué fue? que yo lo estudiaba mucho porque muchas veces se tiraba y se levantaba, dije: 'en cuanto te sientes ya no te levantas'", confesó Stoichkov.