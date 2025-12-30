Antes de que regresara —por tercera ocasión— a la Selección Mexicana para escribir historia en la próxima Copa del Mundo de 2026, el combinado nacional disputó la más reciente justa mundialista de Qatar 2022 bajo la dirección del estratega argentino, Gerardo TataMartino.

Sin embargo, vale recordar que la última vez que un técnico nacional dirigió al Tricolor en un Mundial fue Miguel Herrera. Hace casi doce años, en Brasil 2014, “El Piojo” fue uno de los ocho mexicanos que, históricamente, han tomado las riendas de México en una Copa del Mundo. En aquel entonces, la Selección Mexicana quedó eliminada en los Octavos de Final, después de caer (2-1) ante Países Bajos.

Después de Miguel Herrera, el colombiano Juan Carlos Osorio tomó las riendas de la escuadra para el Mundial de Rusia 2018. Mientras que, en Qatar 2022, el “timón” quedó en manos de Gerardo TataMartino.

En la próxima Copa del Mundo —que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá— Javier Aguirre romperá con la racha de casi doce años en las que un técnico mexicano no dirigía al Tricolor en una justa mundialista. El silbatazo inicial del Mundial de 2026 sonará en el Estadio Azteca, donde el combinado nacional recibirá a Sudáfrica para disputar el partido inaugural de la Fase de Grupos.

El Piojo Herrera se volvió tendencia en el Mundial de Brasil 2014 por sus excéntricas celebraciones. Foto: Especial
¿Quiénes son los técnicos mexicanos que han dirigido al Tricolor en la historia de la Copa del Mundo?

  • Octavio Vial - Brasil 1950 - México se quedó en la Fase de Grupos.
  • Ignacio Trelles - Chile 1962 - México se quedó en la Fase de Grupos.
  • Raúl Cárdenas - México 1970 - México llegó hasta los Cuartos de Final.
  • José Antonio Roca - Argentina 1978 - México se quedó en la Fase de Grupos.
  • Miguel Mejía Barón - Estados Unidos 1994 - México llegó hasta los Octavos de Final.
  • Manuel Lapuente - Francia 1998 - México llegó hasta los Octavos de Final.
  • Javier Aguirre - Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 - México llegó hasta los Octavos de Final en ambos torneos.
  • Miguel Herrera - Brasil 2014 - México llegó hasta los Octavos de Final.

Javier Aguirre durante una conferencia con la Selección Mexicana. FOTO: IMAGO7
