El boxeador estadounidense, Jake Paul, dejó atrás la rivalidad y envió sus condolencias a Anthony Joshua, después de que sufriera un accidente automovilístico en Nigeria. En el siniestro fallecieron dos personas: Sina Ghami y Kevin “Latif” Ayodele, amigos cercanos del pugilista británico y miembros de su equipo de trabajo.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Paul lamentó las pérdidas y enfatizó que la vida va más allá del boxeo.

"La vida es mucho más importante que el boxeo. Rezo por las vidas perdidas, por AJ [Anthony Joshua] y por todos los afectados por el lamentable accidente de hoy", escribió el boxeador.

El accidente ocurrió este lunes, 29 de diciembre, cuando Anthony Joshua viajaba como pasajero en una SUV Lexus en el estado de Ogun, Nigeria, donde el pugilista decidió tomarse unas vacaciones después de vencer a Jake Paul por nocaut el pasado sábado, 19 de diciembre.

"Descansen en paz Sina Ghami y Kevin Ayodele. Mis pensamientos y oraciones están con sus familias, amigos y AJ", concluyó Jake Paul.

