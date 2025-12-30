Gilberto Mora no solo da de qué hablar por su buen futbol, también está ahora ya marca récords en el mercado de la Liga MX.

El joven mediocampista de los Xolos de Tijuana se convirtió oficialmente en el futbolista mexicano con mayor valor de mercado, de acuerdo con la más reciente actualización de Transfermarkt, uno de los portales de referencia a nivel mundial en precios de jugadores.

Gilberto Mora fue reconocido como uno de los jóvenes mejores cotizados en el mundo. Foto: Imago7

Lee también Neymar: Estos son los números del crack brasileño en las Copas del Mundo

¿Cuánto cuesta Gilberto Mora?

Mora alcanzó un valor de 10 millones de dólares, cifra que lo coloca en la cima del futbol mexicano y lo iguala con figuras extranjeras que militan en la Liga MX.

El crecimiento es brutal si se toma en cuenta que apenas unos meses atrás su carta estaba valuada en poco más de cuatro millones y medio de euros. En menos de un año, su valor prácticamente aumentó un 100%.

Este salto no es casualidad. Durante 2025, Gilberto Mora tuvo un año de consolidación total: se adueñó de un lugar en el primer equipo de Xolos, fue protagonista en torneos oficiales y se convirtió en uno de los nombres más recurrentes en la Selección Mexicana.

Gilberto Mora fue integrado al Top 100 de figuras a seguir en el Mundial 2026. Foto: Imago7

Hoy, Mora encabeza la lista de los futbolistas más valiosos de la Liga MX, por encima de varios jugadores consolidados y con amplia trayectoria. Detrás de él aparecen nombres como Marcel Ruiz, Erick Lira, Alexis Vega.

El dato no es menor. Con apenas 17 años de edad, Gilberto Mora no solo es el mexicano mejor valuado del momento, sino que ya se mueve en cifras que históricamente han estado reservadas para futbolistas que militan o están por emigrar al futbol europeo.

Lee también Jake Paul deja atrás la rivalidad; envía su condolencias a Anthony Joshua, tras accidente automovilístico en Nigeria