La edición de la Copa Mundial de 2026 será especial por ser la primera en contar con 48 selecciones participantes, y porque se jugará en tres países distintos: Estados Unidos, México y Canadá.
Sim embargo, amén del nuevo formato, todavía no se conocen a todas las naciones que integrarán al torneo, pues aunque ya están la mayoría dentro, aún quedan lugares desocupados que se decidirán hasta el repechaje.
¿Cuántas selecciones faltan por clasificar al Mundial de 2026?
Al día de hoy, y hasta el 31 de marzo de 2026, son 42 países clasificados a la Copa Mundial, que son los siguientes:
- México (País sede)
- Estados Unidos (País sede)
- Canadá (País sede)
- Japón (AFC)
- Nueva Zelanda (OF)
- Irán (AFC)
- Argentina (CONMEBOL)
- Brasil (CONMEBOL)
- Ecuador (CONMEBOL)
- Uruguay (CONMEBOL)
- Paraguay (CONMEBOL)
- Colombia (CONMEBOL)
- Uzbekistán (AFC)
- Corea del Sur (AFC)
- Jordania (AFC)
- Australia (AFC)
- Marruecos (CAF)
- Túnez (CAF)
- Egipto (CAF)
- Argelia (CAF)
- Ghana (CAF)
- Cabo Verde (CAF)
- Sudáfrica (CAF)
- Catar (AFC)
- Arabia Saudita (AFC)
- Inglaterra (UEFA)
- Costa de Marfil (CAF)
- Senegal (CAF)
- Croacia (UEFA)
- Francia (UEFA)
- Portugal (UEFA)
- Noruega (UEFA)
- Países Bajos (UEFA)
- Alemania (UEFA)
- Bélgica (UEFA)
- Austria (UEFA)
- España (UEFA)
- Suiza (UEFA)
- Escocia (UEFA)
- Panamá (CONCACAF)
- Curazao (CONCACAF)
- Haití (CONCACAF)
Por ende, quedan seis lugares, los cuales serán peleados por estas naciones en el Repechaje mundialista, el nuevo formato implementado para esta edición.
¿Quiénes están clasificados al repechaje del Mundial?
- Bolivia (CONMEBOL)
- Nueva Caledonia (OF)
- República del Congo (CAF)
- Irak (AFC)
- Jamaica (CONCACAF)
- Surinam (CONCACAF
- Irlanda (UEFA, a partir de aquí)
- Ucrania
- Polonia
- Italia
- Albania
- República Checa
- Eslovaquia
- Gales
- Rumania
- Macedonia del Norte
- Suecia
- Irlanda del Norte
- Turquía
- Bosnia y Hezegovina
- Dinamarca
- Kosovo
