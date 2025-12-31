La Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre tendrá una presión que no será poca cosa en 2026. Reciben la Copa del Mundo, y tendrán el compromiso de hacer un buen papel si no quieren ser protagonistas de otro fracaso histórico, como pasó en 2022.

La última edición del Mundial dejó al Tri afuera en Fase de Grupos, y ahora, al ser locales, la afición, la Federación Mexicana de Futbol, y los propios jugadores del equipo, esperan un papel que sea memorable.

Por eso, te presentamos los 12 principales propósitos que le vendrían como anillo al dedo al conjunto Tricolor para encarar la justa mundialista que arranca el 11 de junio.

Los 12 deseos del Tri para el 2026

Que Santiago Giménez llegue sano al Mundial: El delantero del Milán se operó recientemente del tobillo derecho, por una lesión que arrastraba hace varios meses. Pese a que no ha tenido la mejor de sus temporadas en Europa, Santi sigue siendo uno de los perfiles más goleadores del equipo.

Foto: @sant.gimenez

Hacer una buena Fase de Grupos: Replicar lo hecho en Catar hace 4 años sería catastrófico. Con un grupo accesible (Sudáfrica, Corea del Sur, ganador del repechaje 4), el Tri tiene todo para suerar la primera fase sin complicaciones. Llegar a Cuartos de Final: Aunque es un panorama complicado, estar entre las ocho mejores selecciones del mundo sería un sueño para Javier Aguirre y compañía. Sobre todo porque en 1970 y 1986, fue a donde llegaron también. Que finalice la novela de la portería: DE los temas más sonados de cara al Mundial, ha sido quién será el portero titular del equipo, si Guillermo Ochoa con 40 años, o Malagón, quien bajó su nivel, o el 'Tala' Rangel, quien también ha tenido sus errores.

Luis Malagón y Tala Rangel eran las principales opciones de Javier Aguirre para portero titular en el Mundial 2026. Foto: Imago7

Encontrar un lateral derecho confiable: Jorge Sánchez, Julián Araujo, Israel Reyes... El Vasco tendrá una tarea difícil porque esa es la posición que más se ha visto endeble dentro de su cuadro titular. Que el modelo de juego de Aguirre funcione: En los últimos partidos, no se le vio ninguna identidad de juego al Tri, y se reflejó en los resultados. Con ese funcionamiento, será complicado aspirar a grandes cosas en la Copa del Mundo. Que Raúl Jiménez siga encendido: El delantero del Fulham firmó su mejor año con la camiseta verde. La esperanza será que mantenga su nivel hasta pasado el Mundial pese a su edad (35 años para ese entonces). Un líder como Rafa Márquez o Andrés Guardado: Hoy en día, parece que la selección no posee a alguien que le levante la mano y tome la batuta cuando las cosas se derrumban, como en su día lo hacían el 'Kaiser' o 'El Principito'.

Andrés Guardado y Rafael Márquez tomarían las riendas del Tri rumbo al Mundial de 2030. FOTO: Imago7

Que Gilberto Mora llegue como promete: 'Morita' ha sido una revelación total este 2025, de cara al Mundial, será el factor X que necesita México para destrabar el ataque en partidos importantes. Alexis Vega en modo 'Diablo': Si hay un jugador que la rompió por completo este año fue Vega, y una versión así ante las mejores selecciones del mundo, sería determinante. Un triunfo en la inauguración: Un mal resultado ante Sudáfrica en el estadio Banorte sería lo peor que le podría pasar. Se cae en ánimo, la afición se pone en contra, y tocaría remar contracorriente en su propia casa, por lo que el Tri debe ganar el 11 de junio. Afición contenta: Con toda la controversia que se armó por los abucheos de los fanáticos en los últimos dos partidos ante Uruguay y Paraguay, el conjunto nacional tendrá la difícil tarea de encaminar el barco nuevamente, y lograr que los seguidores vuelvan a confiar en el proyecto.

Conoce cuándo serán los primeros juegos de la Selección Mexicana en 2026 / FOTO: Imago7

