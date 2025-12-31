La impresionante racha de 11 victorias consecutivas del Aston Villa llegó a su fin este martes, tras la humillante goleada sufrida en el estadio Emirates ante el Arsenal (4-1), en la cual el portero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez cumplió el papel de villano, una vez más, tras cometer un error en el primer gol.

Al minuto 48, una mala salida del argentino en un tiro de esquina derivó en el gol de Gabriel con un cabezazo, que abrió la puerta a una lluvia de goles del líder de la Premier League.

A pesar de su pasado como 'Gunner', ese error no pasó desapercibido por la afición local que al final del partido, se burló del 'Dibu', quien tuvo que ser detenido por elementos de seguridad tras encarar a los fanáticos de su exequipo.

Martín Zubimendi (52’), Leandro Trossard (69’) y Gabriel Jesus (78’) fueron los autores del resto de los goles del Arsenal, mientras Ollie Watkins (90+4) descontó para los Villanos.

‘¿Ahora no bailas, verdad?’, le reclamaron algunos aficionados del Arsenal al portero campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, conocido por sus polémicas celebraciones en distintos campos del mundo.

🚨🤬 Hubo insultos de los hinchas de Arsenal para Dibu Martínez cuando se retiraba tras la derrota de Aston Villa. pic.twitter.com/mD7oxpo5lw — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 31, 2025

