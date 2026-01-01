A 161 días para que empiece el Mundial 2026, las casas de apuestas ya tienen a sus favoritos para los primeros partidos de la fase de grupos y México es el gran favorito a ganar los dos juegos que ya tiene definidos.
De los primeros partidos, el más disparejo según Caliente es el que protagonizarán Alemania y Curazao el domingo 14 de junio en el estadio de Houston.
En ese choque, Alemania es favorito con momio -10000, mientras Curazao tiene un momio de +7500; es decir, si apuestas 100 pesos a que gana el conjunto alemán y eso sucede, ganarías apenas un peso (tendrías 101 pesos como premio).
En el caso de México, para el partido inaugural contra Sudáfrica, el Tri es favorito con momio -209, con el empate en +320 y el triunfo de los Bafana Bafana en +580. Esto quiere decir que, si apuestas 100 pesos a que gana el conjunto nacional y eso sucede, tu recompensa serían 148 pesos.
Para el segundo partido contra Corea del Sur, México vuelve a ser favorito con momio -125, con el empate en +250 y el triunfo de los asiáticos en +275. Así, con 100 pesos para la victoria tricolor ganarías 180 pesos.
Por supuesto, países campeones del mundo como Argentina, Brasil, España, Francia e Inglaterra también parten como favoritos sobre sus rivales.
EL CALENDARIO DE MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026
- Jueves 11 de junio: México vs Sudáfrica - a las 13:00 horas en el estadio Azteca
- Jueves 18 de junio: México vs Corea del Sur - a las 19:00 horas en el estadio Akron
- Miércoles 24 de junio: México vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda - a las 19:00 horas en el estadio Azteca
