A 161 días para que empiece el Mundial 2026, las casas de apuestas ya tienen a sus favoritos para los primeros partidos de la fase de grupos y México es el gran favorito a ganar los dos juegos que ya tiene definidos.

De los primeros partidos, el más disparejo según Caliente es el que protagonizarán Alemania y Curazao el domingo 14 de junio en el estadio de Houston.

En ese choque, Alemania es favorito con momio -10000, mientras Curazao tiene un momio de +7500; es decir, si apuestas 100 pesos a que gana el conjunto alemán y eso sucede, ganarías apenas un peso (tendrías 101 pesos como premio).

Las primeras apuestas del Mundial 2026

En el caso de México, para el partido inaugural contra Sudáfrica, el Tri es favorito con momio -209, con el empate en +320 y el triunfo de los Bafana Bafana en +580. Esto quiere decir que, si apuestas 100 pesos a que gana el conjunto nacional y eso sucede, tu recompensa serían 148 pesos.

Para el segundo partido contra Corea del Sur, México vuelve a ser favorito con momio -125, con el empate en +250 y el triunfo de los asiáticos en +275. Así, con 100 pesos para la victoria tricolor ganarías 180 pesos.

Por supuesto, países campeones del mundo como Argentina, Brasil, España, Francia e Inglaterra también parten como favoritos sobre sus rivales.

EL CALENDARIO DE MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026

Jueves 11 de junio: México vs Sudáfrica - a las 13:00 horas en el estadio Azteca

Jueves 18 de junio: México vs Corea del Sur - a las 19:00 horas en el estadio Akron

Miércoles 24 de junio: México vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda - a las 19:00 horas en el estadio Azteca

