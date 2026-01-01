Ya llegó el 2026 y la Selección Mexicana recibió el nuevo año con la ilusión de hacer una participación histórica en la Copa del Mundo. A poco más de seis meses para que el estadio Azteca inaugure por tercera vez el torneo de naciones más importante, en el Tri confían que contarán con el apoyo de todo el país.

A través de un mensaje en redes sociales, la Selección Mexicana invitó a la afición a apoyarlos en el próximo Mundial.

"¡Feliz Año Nuevo! El 2026 ya está aquí. Y con él, un sueño que nos une como país. Un año mundialista, un año histórico: la Copa del Mundo se jugará por tercera vez en México y el futbol volverá a hacer latir a toda una nación. Que este nuevo año nos encuentre juntos, creyendo, apoyando y soñando", escribió el Tri.

La publicación fue acompañada de una imagen donde se muestra a Javier Aguirre, Raúl Jiménez, Gilberto Mora, Edson Álvarez y Johan Vásquez junto a varios aficionados como parte de la silueta del trofeo del Mundial.

Además, publicó un video de la cuenta regresiva con saludos de algunos jugadores del Tri para dar la bienvenida a este nuevo año.

"En sus 12 uvas les pido que pidan por México para que nos vaya muy bien en el Mundial", dijo Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna.

Otros futbolistas que aparecen con un mensaje de feliz año son Alexis Gutiérrez, Luis Romo, Ramón Juárez, Jorge Sánchez, Tala Rangel y Erick Sánchez.

"Incondicionales, gracias por estar siempre, por creer y alentar sin condiciones. Se viene un año histórico. ¡Vamos unidos!", concluyó en su mensaje de Año Nuevo la Selección.

