La cuenta regresiva inició para la . A seis meses para que suene el silbatazo inicial del Mundial de 2026, los futbolistas tricolores aprovecharon sus vacaciones decembrinas para tomarse un respiro antes de regresar a las canchas.

En sus cuentas de Instagram, los dirigidos por Javier Aguirre compartieron fotografías de los momentos que vivieron en las festividades, en compañía de sus seres queridos.

Desde Raúl Jiménez hasta Edson Álvarez, éstas son las fotos que subieron los futbolistas del combinado nacional, rumbo al máximo reto futbolístico que vivirán el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Lee también

Éstas son las fotografías que compartieron los futbolistas de la Selección Mexicana, durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Copa Africana: ¿Cuándo será el próximo partido de Sudáfrica, rival de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026?

Actualidad Mundialista

Copa Africana: ¿Cuándo será el próximo partido de Sudáfrica, rival de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026?
¿Qué lugar del ranking mundial de FIFA ocupan los rivales de México en el Mundial 2026?

Actualidad Mundialista

¿Qué lugar del ranking mundial de FIFA ocupan los rivales de México en el Mundial 2026?