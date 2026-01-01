La cuenta regresiva inició para la Selección Mexicana. A seis meses para que suene el silbatazo inicial del Mundial de 2026, los futbolistas tricolores aprovecharon sus vacaciones decembrinas para tomarse un respiro antes de regresar a las canchas.

En sus cuentas de Instagram, los dirigidos por Javier Aguirre compartieron fotografías de los momentos que vivieron en las festividades, en compañía de sus seres queridos.

Desde Raúl Jiménez hasta Edson Álvarez, éstas son las fotos que subieron los futbolistas del combinado nacional, rumbo al máximo reto futbolístico que vivirán el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Éstas son las fotografías que compartieron los futbolistas de la Selección Mexicana, durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo