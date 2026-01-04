La Copa Africana de Naciones 2025, disputada en Marruecos, no solo ha ofrecido espectáculo deportivo, sino también historias que trascienden el marcador.

Entre ellas destaca la de Georgi Minoungou, integrante de la selección de Burkina Faso, quien, tras perder la visión de un ojo, lejos de abandonar su carrera, reafirmó su compromiso con el deporte y se convirtió en símbolo de respeto dentro y fuera de la cancha.

El jugador, nacido en Costa de Marfil y actualmente parte de la MLS con el Seattle Sounders, se ganó la admiración de los aficionados al imponerse a una situación que pudo terminar con sus sueños.

El atacante, que ha compartido su historia en múltiples ocasiones, relató que fue durante una pretemporada en España en 2023 cuando comenzó a sentir molestias en su ojo izquierdo, las cuales ignoró en primera instancia y continuó con su carrera.

Con el paso del tiempo y tras su llegada a Estados Unidos, se presentó una infección y la solución fue una cirugía que, aunque le salvó el órgano, resultó en la pérdida completa de visión en ese ojo.

"Fue uno de mis momentos más difíciles. Era mi oportunidad de conseguir un contrato con el primer equipo y luego no sé qué pasó. Entrenamiento tras entrenamiento, mi ojo empezó a tener problemas y luego tuve que operarme", mencionó en entrevista en España.

Minoungou, de 23 años de edad, enfrentó muchas inseguridades ante lo ocurrido, pero con el respaldo de su entorno se enfocó en trabajar hasta ganarse un lugar en la MLS, torneo en el que destaca por su habilidad.

"No me afecta en absoluto. Mi ojo izquierdo no funciona, pero sigo trabajando. Tengo un ojo, pero puedo hacerlo mejor que quienes tienen dos. Ésa es mi mentalidad", sentenció.