La edición de 2026 de la Copa del Mundo marcará un precedente en la historia del torneo por dos razones: será la primera en jugarse con este formato de repechaje y también la primera en efectuarse en tres sedes distintas.

México, parte de los países anfitriones (junto a Canadá y Estados Unidos), será quien reciba partidos del repechaje, en el estadio BBVA y en el estadio Akron, Monterrey y Guadalajara respectivamente.

El Gigante de Acero será una de las sedes de México para el Mundial 2026. FOTO: IMAGO7

El repechaje para 2026 funciona como un mini torneo de eliminación directa. Participan seis selecciones, cuatro disputan una semifinal y dos más esperan rival en la final (las más alta en el Ranking FIFA).

Para los juegos en tierras mexicanas, los países participantes serán: Jamaica, Bolivia, Surinam y Nueva Caledonia, en semis, mientras que Iraq y el Congo jugarán la final.

¿Cuándo es el repechaje en Monterrey y Guadalajara?

La actividad mundialista inicia el jueves 26 de marzo en el Estadio Akron, donde Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica.

También ese jueves, pero en el hogar de Rayados, el Estadio BBVA, Bolivia y Surinam se jugarán el pase.

Luego de conocer a los ganadores, las finales se disputarán el martes 31 de marzo, en casa de Chivas, el ganador de la primera semifinal se enfrentará a la República Democrática del Congo.

El vencedor de la otra eliminatoria jugará ante Iraq en el estadio BBVA, en lo que serán los últimos pases al certamen internacional más importante del mundo.

El Estadio Akron, casa de las Chivas, será una de las sedes del próximo Mundial 2026. FOTO: Imago7

