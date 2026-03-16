Este lunes la Embajada de Irán en México compartió a través de redes sociales un mensaje de Mehdi Taj, presidente de la federación de futbol del país asiático, donde aseguran que no viajarán a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026 y que en cambio, están negociando con la FIFA la posibilidad de jugar en territorio azteca.

“Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos. Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebren en México”, se lee en la traducción al mensaje publicado en X (antes Twitter).

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La guerra desatada en las últimas semanas ha puesto en incógnita la participación de Irán en el torneo de naciones más importante, sobre todo porque su calendario presenta partidos en las ciudades de Los Ángeles y Seattle. Declaraciones cruzadas entre Donald Trump, el Ministro de Deportes de Irán y ahora, el presidente de la Federación de futbol de Irán, no ofrecen claridad mientras la FIFA permanece en silencio.

Irán, que es parte del Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, todavía no define si jugaría sus partidos en Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara.

En los comentarios a la publicación, se dividieron las opiniones de quienes les dan la bienvenida a la selección de Irán y quienes no quieren que vengan a México.

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