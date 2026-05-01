Las entradas para la mayoría de los partidos de la fase de grupos del Mundial siguen a la venta al público general cuando falta poco más de un mes para que el torneo comience el 11 de junio.

Pero los precios son exorbitantemente altos: llegan hasta los 4 mil 105 dólares para el debut de Estados Unidos contra Paraguay en Los Ángeles, y muchas cuestan alrededor de dos mil dólares.

Las entradas siguen disponibles en el sitio web oficial de la FIFA a través de su sección de “ventas de última hora”, después de que se liberaran lotes en distintas fases desde septiembre.

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Las entradas más baratas actualmente cuestan 380 dólares para siete partidos diferentes, incluido el debut mundialista de Curazao contra Costa de Marfil en Filadelfia.

Los precios varían según la categoría de la entrada: la 1 es la más cara y la 4 la más barata. Aun así, una entrada de la categoría 3 para Estados Unidos-Paraguay figura en mil 120 dólares, en comparación con una entrada de categoría 2 para Austria-Jordania, que cuesta 380 dólares.

Los precios también están sujetos a cambios, ya que la FIFA adopta por primera vez precios dinámicos en el Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó en enero que la demanda de entradas para el torneo de este año en Estados Unidos, Canadá y México equivalía a “mil años de Mundiales a la vez”, y que los 104 partidos se agotarían.

Aunque para algunos encuentros solo queda un puñado de entradas, los aficionados dispuestos y con capacidad de pagar todavía pueden ver incluso a las selecciones más grandes, como la campeona defensora Argentina, Brasil, España, Francia e Inglaterra.

Las entradas para la Argentina de Lionel Messi oscilan entre 2 mil 475 y 2 mil 925 dólares. Para Brasil, entre 2 mil 280 y 2 mil 310 dólares.

Los aficionados han acusado a la FIFA de una “traición monumental” por el costo de las entradas, pero el organismo rector del futbol ha defendido repetidamente su estrategia de precios.

Los aficionados se han enfurecido aún más por la incorporación de categorías más caras a medida que se acerca el torneo. Muchas de las entradas que siguen a la venta al público general corresponden a las categorías más costosas.

También hay entradas disponibles a través de plataformas de reventa, incluido el propio mercado de la FIFA, y el mes pasado cuatro asientos para la final del Mundial aparecieron listados a poco menos de 2,3 millones de dólares cada uno. La FIFA no revende entradas ni fija precios en la plataforma, pero puede volver a ganar dinero al quedarse con un 30% de comisión de cualquier venta.

Entradas más baratas para partidos de la fase de grupos

Austria-Jordania, Nueva Zelanda-Egipto, Jordania-Argelia, Cabo Verde-Arabia Saudí, Argelia-Austria, República Democrática del Congo-Uzbekistán y Curacao-Costa de Marfil están disponibles actualmente por 380 dólares.

También hay varios partidos con precios que oscilan entre 400 y 455 dólares.

Entradas más caras de la fase de grupos

El debut de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio es el más caro de los partidos de la fase de grupos. Aunque quedan varias entradas a la venta al público general, las más baratas cuestan 1.120 dólares para la categoría 3.

Argentina-Austria (2.925 dólares), Ecuador-Alemania (2.550), Uruguay-España (2.520) e Inglaterra-Croacia (2.505) también están entre los más costosos.