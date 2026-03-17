En menos de 90 días, el balón comenzará a rodar en el estadio Azteca, con la inauguración de la Copa del Mundo de 2026.

México y Sudáfrica serán los encargados de disputar el primer partido del siguiente Mundial, como parte del Grupo A.

De momento, hay 42 de 48 selecciones ya confirmadas para la justa mundialista de Norteamérica.

Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Croacia, Curazao, Ecuador, Egipto, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Haití, Inglaterra, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Qatar, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Uruguay y Uzbekistán son los países confirmados.

Todavía quedan seis boletos disponibles para la Copa del Mundo que se estarán repartiendo en la siguiente Fecha FIFA.

Cuatro cupos serán para el Repechaje de Europa y dos para el de Intercontinental.

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El martes 31 de marzo quedarán confirmadas las seis selecciones que estarán disputando el Mundial 2026.

En la Reclasificación que se jugarán en México, participarán seis países que tienen una segunda oportunidad de avanzar al torneo más importante de selecciones de la FIFA.

Bolivia (Conmebol), Irak (AFC), Jamaica (Concacaf), Nueva Caledonia (OFC), Surinam (Concacaf) y República Democrática del Congo (CAF) estarán jugando en Guadalajara (estadio Akron) y Monterrey (estadio BBVA), en representación de las otras cinco confederaciones que no son UEFA (Europa).

En la Perla Tapatía, jamaicanos, caledonios y congoleños tratarán de clasificar a la Copa del Mundo.

Aunque, los africanos tienen la posibilidad de, solamente, disputar un partido, ya que están instalados en la final por el tema del Ranking de la FIFA.

En espera de que se jueguen los dos partidos que definirán a un invitado más, las expectativas en las tres selecciones son altas.

Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo cuentan con futbolistas importantes que tratarán de ser fundamentales para obtener el boleto al Mundial 2026.

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¿Cuáles son las figuras que disputarán el Repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara?

República Democrática del Congo

Cedric Bakambu | Real Betis | Delantero

Ngal'ayel Mukau | Lille | Volante

Noah Sadiki | Sunderland | Volante

Chancel Mbemba| Lille | Defensa

Axel Tuanzebe | Burnley FC | Defensa

Aaron Wan-Bissaka| West Ham | Defensa

Jamaica

Bobby De Cordova-Reid​ | Leicester City | Volante

Demarai Gray | Birmingham City | Extremo

Isaac Hayden | Queens Park Rangers Volante

Ian Fray | Inter Miami | Volante

Nueva Caledonia