Dentro de tan solo 10 días, se definirán dos nuevos boletos para el Mundial 2026, gracias al repechaje internacional que se llevará a cabo en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

Jamaica, Surinam, Bolivia, República Democrática del Congo, Irak y Nueva Caledonia vendrán al territorio mexicano para definir quiénes jugarán el torneo de naciones más importante de selecciones.

A continuación, te presentamos todos los detalles del repechaje mundialista en México.

Repechaje en México Foto: Especial

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Sedes y partidos del Repechaje

La repesca para la Copa del Mundo de 2026, se jugará del 26 al 31 de marzo, en el estadio Akron, en Guadalajara, y en el estadio BBVA, en Monterrey.

Estadio Akron (Guadalajara, Jalisco):

26 de marzo, 21:00 h: Jamaica vs. Nueva Caledonia.

31 de marzo, 15:00 h: Ganador Juego 1 vs. República Democrática del Congo.

Estadio BBVA (Monterrey, Nuevo León):

26 de marzo, 17:00 horas: Bolivia vs. Surinam.

31 de marzo, 21:00 horas: Ganador Bolivia/Surinam vs. Irak.

Todos los horarios son con base en el Tiempo de la Ciudad de México.

Este 'mini torneo' otorgará dos de últimos seis boletos para la máxima fiesta del deporte, de México, Estados Unidos y Canadá.