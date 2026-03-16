Bolivia emprendió viaje el lunes a México para disputar un repechaje intercontinental que representa la última oportunidad de clasificarse a la Copa Mundial de fútbol por primera vez en 32 años.

La Verde intentará convertirse en la séptima selección de Sudamérica presente en el torneo que se disputará a partir de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

Los bolivianos enfrentarán en una semifinal a Surinam en Monterrey el 26 de marzo. Cinco días después, el ganador de ese cruce se medirá contra Irak por el boleto para acceder al Grupo I en el que esperan Francia, Senegal y Noruega.

“Viajamos con la sensación de haber hecho bien las cosas”, dijo el técnico boliviano Oscar Villegas antes de partir.

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Bolivia culminó su preparación goleando 3-0 Trinidad y Tobago el domingo en Santa Cruz en el oriente del país.

La Verde no se clasifica a un Mundial desde 1994 que se jugó en Estados Unidos.

Villegas convocó a 28 jugadores para afrontar el repechaje, y 16 de ellos juegan en clubes del exterior entre los cuales destacan el atacante Miguel Tercero y el defensor Marcelo Tórrez, ambos del Santos brasileño. Muchos de los legionarios se integrarán directamente en México.

“Hemos estado preparando este viaje durante meses, con mucha planificación y tratando de tener todo controlado”, dijo Carlos Pino, coordinador de la Verde.

La delegación boliviana se instalará en Monterrey y hará sus preparaciones en el complejo La Capilla.

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