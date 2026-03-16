La selección de Estados Unidos, anfitriona del próximo Mundial junto a México y Canadá, estrenó este lunes las camisetas que el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino llevará este verano en la Copa del Mundo.

Diseñada por Nike en colaboración con varios jugadores de la selección estadounidense, los nuevos uniformes tienen una versión denominada 'Estrellas', de color obscuro, y una llamada 'Barras', de color claro, blanco y rojo.

Una de las novedades de los nuevos uniformes es que será utilizados por las 27 selecciones estadounidenses de todas las categorías.

These are our Stars & Stripes. 🇺🇸



Kits for the believers who dare to want more. pic.twitter.com/LieT9gomhh — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) March 16, 2026

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La camiseta tendrá su debut oficial a finales de marzo en Atlanta, mientras el país se prepara para ser anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El 28 de marzo, el equipo de Pochettino disputará un amistoso en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta contra Bélgica.

"Por primera vez, el diseño de los uniformes unifica a todas las selecciones nacionales bajo una identidad visual común, conectando a jugadores desde las categorías juveniles hasta los equipos mayores con un mismo escudo y diseño compartido", se lee en el comunicado.

"Una camiseta de la selección nacional representa el orgullo de portar el escudo, no solo para los jugadores en el campo, sino también para los aficionados que los apoyan en cada paso del camino", dijo Dave Wright, Director Comercial de U.S. Soccer.

"Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 acercándose a Estados Unidos, estamos ilusionados por ver a los jugadores de nuestras 27 selecciones nacionales y a los seguidores de todo el país vistiendo este uniforme mientras nos encaminamos hacia un momento increíble para el futbol", añadió.