La cancelación de la Finalissima entre la Selección Argentina y su símil de España representa un problema para la albiceleste en sus aspiraciones para consagrarse bicampeón del mundo. Con este partido anulado, la 'Scaloneta' no enfrentará a ningún rival europeo por primera vez en su historia previo a una Copa del Mundo.

A 87 días del partido inaugural del Mundial 2026, y tomando en cuenta el proceso de la selección Argentina desde que venció a Francia en la final de Qatar 2022, no ha jugado ningún partido amistoso contra países de UEFA.

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Este lunes trascendió que se canceló la Finalissima entre Argentina y España, programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha. Sin embargo, la guerra en Medio Oriente derivó en una discusión sin fin entre UEFA, CONMEBOL, Argentina y España por ver cuándo y dónde se podría reprogramar el partido.

Las entidades no llegaron a ningún acuerdo y finalmente, se canceló el partido entre los vigentes campeones de América y Europa.

En toda su historia, la Selección Argentina enfrentó al menos a un rival europeo previo a una Copa del Mundo. Esta vez, y a lo largo de los cuatro años pasados, será la excepción.

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