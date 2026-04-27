Este lunes trascendió que el entrenador argentino, Lionel Scaloni, podría abandonar a la Selección Argentina para tomar las riendas del Real Madrid.

Cada vez falta menos para que empiece la Copa del Mundo, y Scaloni tiene la mente puesta en dirigir a la albiceleste y defender la corona obtenida en Qatar 2022.

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Sin embargo, la COPE, medio español, mencionó que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tendría en su carpeta de posibles entrenadores a Scaloni.

Como director técnico, Scaloni le regresó la gloria a Argentina. Comenzó su proceso como entrenador de fuerzas básicas antes de convertirse en auxiliar de Jorge Sampaoli. Después del Mundial 2018, tomó las riendas de la Selección Mayor.

A partir de ahí, ganó dos Copas América, una Finalissima y una Copa del Mundo, la primera de Lionel Messi como jugador y la tercera en la historia de Argentina.

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