La Selección Mexicana encara un nuevo desafío en la planeación de su próxima convocatoria, luego surgiera la información sobre la ausencia de Santiago Giménez para el amistoso frente a Portugal. El atacante no entraría en la lista de Javier Aguirre debido a su reciente operación de tobillo, situación que le ha impedido regresar a la competencia oficial.

El delantero del AC Milan continúa en proceso de recuperación, pese a que ya trabaja con el equipo. Su último partido se registró el 28 de octubre de 2025, antes de someterse a la intervención quirúrgica. Desde entonces, no suma minutos en encuentros oficiales, motivo por el cual el club italiano solicitó que no participe en la Fecha FIFA para evitar riesgos físicos.

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La decisión cuenta con el respaldo del propio Aguirre, quien optó por priorizar la salud del jugador. Aunque el progreso médico resulta favorable, la falta de ritmo competitivo pesa en la determinación final del cuerpo técnico.

El compromiso ante Portugal marcará la reapertura del Estadio Azteca en su nueva etapa como Estadio Banorte, un evento que genera expectativa por la posible presencia de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el entorno de la Selección se complica por la cantidad de jugadores lesionados.

Además de Giménez, se suman nombres como Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz, quienes ya están descartados incluso para llegar al Mundial. Además, futbolistas como Edson Álvarez, Julián Araujo y Luis Romo, que permanecen en algodones.

Ante este panorama, las opciones ofensivas recaen en Raúl Jiménez y Armando González, quienes aparecen como principales alternativas para ocupar las responsabilidades en el ataque.