El partido que la Selección Mexicana disputará —en diez días— ante Portugal, podría traer varias sorpresas en la convocatoria del estratega Javier Aguirre. Una de ellas sería el regreso de Alexis Vega al combinado nacional, después de que el delantero de los “Diablos Rojos” de Toluca estuvo alejado de las canchas a causa de una lesión que sufrió en octubre del año pasado.

De acuerdo a información del periodista David Medrano, otra sorpresa sería la convocatoria del mediocampista Álvaro Fidalgo. Y es que, a principios de febrero, la FIFA autorizó su cambio de federación, ya que cumplió el requisito de vivir cinco años seguidos en territorio mexicano.

Por otra parte, Julián Quiñones portaría nuevamente el jersey del Tricolor. Así como Guillermo Ochoa en la portería, después de que el arquero se ausentó por varios meses de las convocatorias de la Selección Mexicana.

La última sorpresa para enfrentar a Portugal sería la presencia de Obed Vargas, quien defiende los colores del Atlético de Madrid en LaLiga del balompié español.

Al juntar todos los nombres, ésta sería la próxima convocatoria de la Selección Mexicana:

Guillermo Ochoa

Raúl Rangel

Erick Sánchez

Israel Reyes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Charly Rodríguez

Obed Vargas

Álvaro Fidalgo

Julián Quiñones

Alexis Bega

Raúl Jiménez

Armando González

Roberto Alvarado

Orbelín Pineda

Germán Berterame

Según reportes de David Medrano, la convocatoria de Javier Aguirre para el partido amistoso se revelaría entre jueves, 19 de enero, y el viernes, 20 de marzo.

Lee también ¿Cuándo se define al último rival de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026?

Álvaro Fidalgo en festejo de gol con el Real Betis - Foto: EFE

¿Cuándo será el partido amistoso de México contra Portugal?

Sábado, 28 de marzo

México vs Portugal | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN y Azteca 7.

Lee también Julián Quiñones manda fuerte mensaje a Javier Aguirre; "Quiero estar en la lista para el Mundial"