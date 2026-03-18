A medida que el calendario avanza, el Mundial 2026 se acerca con paso firme y la expectativa crece en cada rincón del planeta.

La cuenta regresiva ya marca los días rumbo al silbatazo inicial, y en México la ilusión se fortalece ante la posibilidad de ver a la Selección Nacional como protagonista en casa.

El Grupo A ya presenta buena parte de su estructura. México lidera el sector acompañado por Sudáfrica y Corea del Sur, dos rivales que exigirán concentración y nivel competitivo desde el arranque.

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Sin embargo, aún existe una pieza faltante que mantiene la incertidumbre entre aficionados y analistas. Ese último invitado será clave para definir el panorama real del combinado tricolor en la fase de grupos.

La respuesta a esa incógnita llegará desde Europa, donde cuatro selecciones mantienen viva la esperanza de clasificar.

Republica Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte disputan la Ruta D del Repechaje Europeo, un repechaje que no permite margen de error.

¿Cuándo se define al último rival de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

El proceso para definir al rival de México comienza el 26 de marzo de 2026, con dos duelos directos a partido único.

Republica Checa enfrentará a Irlanda en Praga, mientras Dinamarca se medirá ante Macedonia del Norte en Copenhague.

Los ganadores avanzarán a la final de esta ruta, la cual se disputará el 31 de marzo. Ese día se conocerá al equipo que se integrará al Grupo A.

Una vez definido el último clasificado, el calendario del Tri quedará completo. México debutará el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, en un partido que marcará el inicio de su camino en la máxima justa del futbol internacional.