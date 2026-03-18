El 'boom' del boxeo de exhibición entre los llamados influencers y artistas ha dado mucho de qué hablar en México.

Tras el éxito que han obtenido las funciones como 'Supernova' y 'Ring Royale', que acumulan millones de vistas en streaming, surgió un reto viral entre figuras del deporte y la farándula.

Y es que luego de la pasada cartelera donde Alfredo Adame, Carlos Trejo, Karely Ruiz, Abelito, Aldo de Nigris, entre otros, fueron los protagonistas e imán de miradas de espectadores; Poncho de Nigris, organizador de 'Ring Royale', respondió a una crítica de David Faitelson sobre los riesgos que enfrentan las celebridades al subirse al ring sin preparación adecuada.

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El conductor aprovechó para lanzar un desafío directo: invitó al periodista deportivo de TUDN a enfrentarse al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco en una posible segunda edición del evento.

"Súbete con el @cuauhtemocb10 la segunda edición? Póngase a entrenar desde ahorita y sería como Adame vs Trejo. Ganamos todos", escribió Poncho.

Súbete con el @cuauhtemocb10 la segunda edición ? Póngase a entrenar desde ahorita y sería como Adame vs Trejo. Ganamos todos 👊🏻 https://t.co/xufML3e8Od — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 18, 2026

Cabe recordar, que Faitelson y el 'Cuau' tuvieron un capítulo bochornoso hace ya algunos años, cuando el exfutbolista dio un puñetazo al periodista en el Estadio Luis 'Pirata' Fuente.

¿Cuál fue la respuesta de David Faitelson ante el reto de Poncho de Nigris de enfrentar a Cuauhtémoc Blanco?

Faitelson inicialmente mostró respeto por la disciplina del boxeo y rechazó la idea.

“Gracias por la invitación, Poncho de Nigris. Yo tengo un gran respeto por los boxeadores. No me siento capaz de hacerlo”, escribió en respuesta al 'tuit' de De Nigris. Sin embargo, el comentarista reconsideró su postura y elevó la apuesta, con una condición.

Faitelson exigió un compromiso a beneficio: “Querido @_PonchoDeNigris, fíjate que lo pensé mejor. Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación @TeletonMexico @Choby… Avísame, si te salen las cuentas para empezar a entrenar. Abrazo”.