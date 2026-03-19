La Copa Asiática Femenina que se celebra en Australia definió a las últimas clasificadas directas de la confederación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Las selecciones de Corea del Norte y Filipinas lograron su pase tras imponerse en los encuentros de repesca disputados en Gold Coast.

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Corea del Norte superó con claridad a Taiwán por 4-0. Las norcoreanas dominaron el encuentro y resolvieron el partido principalmente en la segunda mitad, aunque abrieron el marcador antes del descanso. Hong Song-Ok anotó en el minuto 32 y luego amplió su cuenta personal con tantos en los minutos 49 y 68. Kim Kyong-Yong completó la goleada al marcar en el 52.

De esta forma, el equipo regresa a una Copa del Mundo después de su última participación en 2011, lo que representa un importante regreso para una selección con tradición en el futbol femenino asiático.

Por su parte, Filipinas consiguió un triunfo por 2-0 ante Uzbekistán. Las goles llegaron en la etapa complementaria: Angela Beard abrió el marcador en el minuto 47 y Jaclyn Sawicki sentenció el encuentro al 52.

Previamente, los cuatro cupos directos por semifinales ya estaban asegurados. Japón y Australia, que disputarán la final el sábado en el estadio Australia de Sídney, junto con Corea del Sur y China, completan las representantes asiáticas clasificadas de manera directa.

Taiwán y Uzbekistán, derrotadas en estas repescas, ahora disputarán la repesca intercontinental en busca de un boleto adicional al Mundial.