Las Chivas golearon 5-0 al León para convertirse en el nuevo líder del torneo Clausura 2026 del futbol mexicano. En su compromiso pendiente de la jornada nueve, Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Armando González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos convirtieron por el Guadalajara, en un partido en el que fueron muy superiores a su rival.

Pero más allá del resultado que confirma el gran momento que vive el equipo del técnico Gabriel Milito, Armando ‘La Hormiga’ González se convirtió en protagonista al marcar el tanto que lo llevó a 21 goles en el ciclo 2025-26.

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Con esta anotación, el joven atacante igualó la mejor marca personal de Javier ‘Chicharito’ Hernández con el Rebaño Sagrado, conseguida precisamente en la campaña 2009-10, cuando el entonces promesa tapatía sumó 21 dianas antes de su traspaso al Manchester United.

El gol frente a los esmeraldas llegó en un momento más que importante y confirmó el gran nivel que González mantiene desde su consolidación bajo la dirección de Gabriel Milito.

¿Cómo ha sido el ascenso de Armando González como goleador de las Chivas?

En el torneo anterior, el Apertura 2025, ‘La Hormiga’ ya había destacado al registrar 12 goles, lo que le permitió compartir el título de goleo individual con Joao Pedro y Paulinho.

Esa actuación lo posicionó como referente ofensivo del Rebaño Sagrado y abrió las puertas a una continuidad estelar en el presente semestre.

En lo que va del Clausura 2026, el delantero ha disputado 11 encuentros y ha contribuido con nueve anotaciones, un ritmo que lo mantiene como una de las figuras más peligrosas de la Liga MX.

Su olfato goleador y capacidad para aparecer en momentos decisivos han revitalizado el ataque rojiblanco, que encuentra en él un depredador constante dentro del área.

🚨🐐 GOOOOOL DE ARMANDO ‘HORMIGA’ GONZALEZ Y YA LLEVA 9 GOLES EN 11 PARTIDOS JUGADOS ESTE TORNEO!



21 GOLES EN LO QUE VA DE TEMPORADA. 🤯pic.twitter.com/yaxG1FomPb — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 19, 2026

A Chivas le restan seis compromisos en este torneo. Si Javier Aguirre decide convocarlo al Tri para el Mundial, González podría perder algunos juegos, pero de mantenerse con el equipo, dispondrá de oportunidades suficientes para superar la barrera de los 21 goles y establecer un nuevo techo histórico en una sola temporada con el Guadalajara.

El atacante de 22 años demuestra que la afición rojiblanca tiene en sus filas a un posible sucesor de leyendas como Chicharito, con proyección para trascender no solo en México sino en el ámbito internacional.