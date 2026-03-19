Ya casi comienza una probadita del Mundial 2026 con los partidos del repechaje intercontinental que se jugarán la próxima semana en México.

Este mini torneo definirá a dos de los últimos clasificados al torneo más grande del futbol, y el Estadio BBVA de Monterrey será uno de los escenarios principales junto al Estadio Akron de Guadalajara.

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El jueves 26 de marzo se disputará la semifinal de la Llave 2 en el Gigante de Acero: Bolivia vs. Surinam. Luego, el martes 31 de marzo, el mismo estadio acogerá la final de esa llave con el ganador para enfrentarse a Irak, donde se definirá uno de los dos últimos invitados al Mundial.

Estos encuentros en el BBVA representan un pedacito del gran ambiente futbolero mundialista en Monterrey antes del arranque oficial en junio, con la ciudad que se alista para recibir a miles de aficionados y vivir la emoción de partidos que decidirán sueños mundialistas.

¿Quiénes son los jugadores neerlandeses que jugarán en Monterrey durante el repechaje?

La selección de Surinam llega con refuerzos europeos de peso al repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

La FIFA autorizó el cambio de elegibilidad para el delantero Joël Piroe, del Leeds United de la Premier League inglesa, y el defensor Melayro Bogarde, del LASK austríaco.

Ambos jugadores, que vistieron las categorías juveniles de Países Bajos, aprovecharán sus lazos familiares con Surinam para debutar con la selección de dicho país en este duelo clave.

Surinam, ex colonia neerlandesa que logró su independencia en 1975, compite en la zona CONCACAF pese a ubicarse en el norte de Sudamérica, fronterizo con Brasil.

El equipo dirigido por Henk ten Cate, ex entrenador del Ajax, no cuenta con futbolistas del torneo local y basa su plantilla en talentos de Europa, principalmente de la Eredivisie.

El clasificado integrará un grupo complicado junto a Francia, Noruega y Senegal en la fase de grupos del torneo que se celebrará en junio.

Piroe, goleador en Inglaterra, y Bogarde, sólido en la defensa, representan un salto de calidad para Surinam en su búsqueda de la primera clasificación mundialista de su historia.

La federación neerlandesa respaldó ambos cambios, al igual que ocurrió con Benjamin Khaderi, mediocampista de 18 años del PSV Eindhoven, quien optó por Marruecos.