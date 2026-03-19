Estadio Azteca: Olvidan invitar al autor del primer gol en la historia del inmueble a su reapertura

El Estadio Azteca se prepara para su gran reapertura el próximo sábado 28 de marzo con el amistoso entre las selecciones de México y Portugal, correspondiente a la Fecha FIFA.

Tras meses y meses de remodelaciones intensas, el Coloso de Santa Úrsula ya luce un césped de calidad mundialista y avances importantes en su infraestructura, aunque persisten detalles pendientes en algunas áreas.

Este partido representa no solo el regreso del icónico recinto a la élite del futbol, sino también un ensayo previo al Mundial 2026, donde albergará el encuentro inaugural.

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Bajo el mando de Javier Aguirre, el Tri enfrentará a un rival europeo de primer nivel, con la expectativa y la ilusión de muchos aficionados mexicanos de ver en acción a estrellas como Cristiano Ronaldo, cuya presencia se confirmará, o se descartará, con la lista oficial de Portugal este viernes.

El duelo promete emociones y servirá para probar la capacidad del estadio remodelado ante miles de aficionados, aunque no alcance el estándar completo que se espera para el certamen mundialista.

¿Cómo fue que Arlindo dos Santos destacó la falta de invitación a la reapertura del estadio Banorte?

Sin embargo, el entusiasmo por la reinauguración se ve empañado por una omisión que ha generado críticas en las redes.

Arlindo dos Santos, el exjugador brasileño del América que marcó el primer gol en la historia del Azteca el 29 de mayo de 1966 durante el partido inaugural contra el Torino de Italia, reveló que no ha recibido invitación alguna para asistir al evento.

A través de sus redes sociales, el histórico futbolista expresó su decepción por no ser considerado, pese a su legado como figura emblemática de las Águilas y autor de aquel tanto icónico que abrió el marcador en el Coloso de Santa Úrsula.

Arlindo dos Santos lamentó que no le haya llegado aún la invitación a la reinauguración del Estadio Azteca. FOTO: @arlindodossantoscruz

Hasta el momento, ni la Federación Mexicana de Futbol, la Selección Nacional, el club América, o los admistradores del estadio, han emitido pronunciamiento al respecto, ni han establecido contacto con el exjugador.

La ausencia de Arlindo en la lista de invitados especiales ha llamado la atención de la afición, especialmente americanista, quienes consideran que su presencia sería un reconocimiento justo a la memoria del estadio, sede de momentos legendarios en el futbol mexicano y mundial.