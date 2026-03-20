Lo que nadie quería ver se ha confirmado. Cristiano Ronaldo no jugará en la reinauguración del Estadio Azteca, frente a la Selección Mexicana, el próximo 28 de marzo.

Este viernes, Portugal reveló su lista para la Fecha FIFA de este mes y no aparece el nombre de CR7, como se había especulado anteriormente debido a su lesión. Noticia que significa un duro golpe para la afición mexicana.

Cristiano Ronaldo, durante un partido con la selección de Portugal. FOTO: EFE

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El cinco veces Balón de Oro sufrió una lesión en los isquiotibiales durante un partido del campeonato de Arabia Saudita el pasado 28 de febrero.

"Es una ligera lesión" y el jugador de 41 años podría estar recuperado "en una o dos semanas", declaró en rueda de prensa el técnico de Portugal, Roberto Martínez.

"En el Mundial, el puesto de delantero centro será para Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos", aseguró el español.

Convocatoria de Portugal para enfrentar a México

Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampto), Rui Silva (Sporting de Portugal)

Defensas: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (Paris SG), Gonçalo Inacio (Sporting de Portugal), Renato Veiga (Villarreal), Antonio Silva (Benfica), Tomas Araujo (Benfica)

Centrocampistas: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), Joao Neves (Paris Saint-Germain/FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (Oporto)

Atacantes: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting de Portugal), Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting de Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus Turin), Rafael Leao (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain)