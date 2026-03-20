El estadio Azteca ha visto a figuras históricas jugar en su césped a lo largo de los años: Maradona, Pelé, Ronaldinho, Franz Beckenbauer. Entre otros.

Sin embargo, los dos mejores futbolistas de este siglo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, aún no han podido desplegar su talento en el Coloso de Santa Úrsula. Y cuando la oportunidad de ver a ambos se presentó, se esfumó rápido.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tienen estadísticas determinantes en Mundiales / Foto: Especiales

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¿Por qué ni Messi ni Cristiano han jugado en el estadio Azteca?

A tan solo ocho días de que se disputara el partido de México contra Portugal en el renovado estadio Banorte, se anunció que Cristiano Ronaldo no fue llamado por su entrenador, Roberto Martínez, para el compromiso ante el Tri. Por lo que el choque perdió parte de su atractivo.

Esto se debe principalmente a una lesión en los isquiotibiales que el portugués sufrió durante un juego con el Al Nassr, por ende, no quieren arriesgarlo a pocos meses del arranque de la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo. FOTO: @cristiano

En el caso de Leo Messi, no es un asunto de selecciones, sino de clubes, el Inter Miami, quien perdió la chance de jugar en el Azteca luego de quedar eliminado de la Concacaf Champions Cup.

El compromiso iba a ser ante las Águilas del América, correspondiente a los Cuartos de final del certamen internacional, sin embargo, los Garzas cayeron a manos del Nashville.