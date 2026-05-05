El futuro de Raúl Jiménez vuelve a ser tema de conversación, sobre todo por un posible regreso al América, club del que es canterano y muy querido por la afición.

Aunque en ocasiones pasadas había negado cualquier tipo de regreso a la Liga MX, en la pasada derrota del Fulham ante Arsenal, soltó un mensaje donde dejó la posibilidad en el aire, y causó ilusión en un sector del americanismo.

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¿Qué dijo Raúl Jiménez sobre regresar al América?

Al ser cuestionado por los micrófonos de FOX sobre su siguiente paso después de la Premier League, Raúl optó por dejar un mensaje cauteloso, aunque con cierto guiño hacia el club de Coapa.

"No sé, no sé (risas), todavía está ahí por definirse todo, hay tiempo y está la cosa tranquila. A ver qué sucede en los próximos días y meses", declaró Jiménez al terminar el encuentro.

Sobre su futuro inmediato en la Premier, aseguró: "Depende mucho de qué decida el Fulham; que se negocie, que se haga una oferta y se analizará qué es lo mejor".

Jiménez se marchó de las Águilas en 2014, rumbo al Atlético de Madrid. A partir de allí, su aventura europea no ha parado. Ha pasado por Portugal, Inglaterra y España.