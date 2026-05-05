Posiblemente, después del Mundial de 2026, Armando González no vuelva a ponerse la camiseta de las Chivas, y se vaya a un nuevo equipo, seguramente en Europa.

Sin embargo, el atacante del Rebaño ya tuvo oportunidad de irse al futbol del Viejo continente en los meses pasados, pero lo rechazó.

Armando González le marcó al América Foto: Imago7

En entrevista con David Faitelson de TUDN, reveló los detalles de aquella oferta, y la razón por la que rechazó la misma.

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¿Qué dijo la Hormiga González sobre su oferta del futbol Europeo?

El equipo que pretendía los servicios del mexicano de 23 años de edad, era el CSKA de Moscú, de la liga rusa. Fichaje que se terminó por caer por las siguientes razones.

"Mi papá y mi representante me dijeron que estaba la oferta, pero que no veían conveniente ir a una liga que tiene tantas sanciones y que no juegan a nivel europeo", mencionó el atacante del Rebaño.

"La liga rusa tiene buen nivel, buenos jugadores, pero ahorita es una liga local, porque no juegan Champions, Conference, Europa League y también no lo creí conveniente", dijo González, quien dejó en claro que quiere jugar competiciones europeas para medirse en el mejor nivel del mundo.